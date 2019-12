Exclusief voor abonnees Franky en Chantal vullen woonkamer met 600 kerststallen: “Collectie bestaat uit 700 stuks, maar we moeten nog kunnen zitten hé” GUS

03 december 2019

17u02 10 Veurne Terwijl iedereen nog in de ban was van Halloween begon Veurnaar Franky Leune (64) op 22 oktober al met de kerstinrichting van zijn woonkamer. Vandaag is hij daarmee zo goed als klaar en staan er maar liefst 600 kerststallen te pronken. “Mijn volledige collectie telt er bijna 700, maar we moeten nog kunnen zitten hé”, lacht Franky.

“We doen het in de eerste plaats voor de kerstgedachte”, verduidelijkt Franky zijn zotte hobby. “We willen op deze koude dagen de mensen ontmoeten, babbelen en gewoon gezelligheid verspreiden. Om bezoekers te lokken, moeten we natuurlijk met iets speciaals uitpakken. 600 kerststallen in één woonkamer lijkt me wel bijzonder. We zetten de deuren vanaf volgend weekend open.”

Maar hoe krijg je in godsnaam 600 kerststallen in één woonkamer?

