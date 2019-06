Fikse boete dreigt voor landbouwer die stapel bomen in brand steekt Jelle Houwen

12u03 0 Veurne Een landbouwer uit de landelijke Cromfortstraat in Veurne riskeert een fikse boete na een interventie van de brandweer en politie maandagochtend.

In alle vroegte, rond 6 uur, merkten passanten een grote oranje gloed op aan een woning. Ze belden de hulpdiensten. Toen zowel de brandweer als de politie aankwamen, zagen ze dat het om een hoeve ging waar een grote rookpluim te zien was. Van een gebouwbrand was echter geen sprake. De landbouwer had wel een grote hoop bomen die hij gerooid had in brand gestoken op zijn erf. Volgens het milieudecreet is dat bij wet verboden. De politie maakte dan ook een pv op en de landbouwer zal een boete krijgen. Ook voor de kosten van het oproepen van de hulpdiensten kan hij nog opdraaien. De brandweer doofde het vuur op het erf.