Fietsers kunnen veilig oversteken in de Lindendreef Gudrun Steen

01 september 2020

11u41 0 Veurne De honderden leerlingen die vandaag richting het centrum van Veurne moeten fietsen om naar school te gaan kunnen dat voortaan extra veilig. Het stadsbestuur investeerde in een bijzondere oversteekplaats.

Door het opvallende gele vak zien automobilisten meteen dat ze daar het gaspedaal moeten lossen. Daarnaast zijn ook alle wegmarkeringen in de Lindendreef opnieuw geschilderd. “Chauffeurs die vanuit de Sporkijnstraat komen kunnen enkel nog rechts afslaan. Zo ontlasten we de schoolbuurt bij het college van autoverkeer”, duidt schepen van Openbaar Domein Anne Dequidt (CD&V). En die mobiliteitswijziging geldt ook voor fietsers geeft bevoegd schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) mee. “Inderdaad ook fietsers kunnen vanuit de Sporkijnstraat enkel rechtsaf tenzij ze afstappen en te voet het zebrapad oversteken. Daarna kunnen ze wel links.” Op termijn is nog een verhoogde middenberm in de Lindendreef gepland.