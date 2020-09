Fietser (28) loopt hoofdwonde op na aanrijding op kruispunt Bart Boterman

14 september 2020

12u51 0 Veurne Op het kruispunt van de Albert I-laan en de Vaartstraat in Veurne is maandagmorgen rond 7.30 uur een fietser aangereden door een personenwagen.

Het slachtoffer (28) uit Veurne kwam hard tegen de rijbaan terecht na de botsing met de Renault Megane. Bij aankomst van de hulpdiensten was de fietser bij bewustzijn maar hij had een flinke hoofdwonde opgelopen. De man werd een tijd lang ter plaatse verzorgd in de ziekenwagen en werd daarna naar het AZ West in Veurne overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse en onderzoekt hoe het ongeval precies gebeurde.