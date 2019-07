Fietsen langs Veurnse, landelijke wegen, dan draag je beter een helm GUS

18 juli 2019

12u10 0 Veurne Harry Decrop (65) uit Koksijde is heelhuids thuis geraakt na een fietstochtje langs landelijke wegen in Veurne. Als je zijn foto’s ziet die hij onderweg nam, mag je dat een wonder noemen. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) belooft beterschap. In augustus worden de kapotte delen hersteld.

Harry Decrop is een politieman op rust die sinds 2016 in fietsen een hobby vond. Gemiddeld rijdt hij 6000 kilometer per jaar. “Ik fiets meestal in eigen streek want het is daar meestal rustig, weinig verkeer en je komt vriendelijke mensen tegen”, vertelt Harry. “Vooral in Veurne merk ik dat het onderhoud van landelijke wegen te wensen overlaat. Putten en spleten in het wegdek zijn er geen uitzondering. Nochtans zijn net die kleine wegen toeristisch belangrijk. Een tochtje van 60 kilometer leerde mij dat de situatie schrijnend is in Eggewaartskapelle, Zoutenaaie, Beauvoorde en Houtem. De Booitshoeke- , Zoutenaaie- , Heydehoek- en Kromfortstraat zijn maar een paar voorbeelden waar het echt erg gesteld is. Er waren oneffenheden van 30 centimeter diep zichtbaar. Aan de wrijfsporen op het wegdek zag ik dat ook auto’s schade hebben opgelopen. En hoe lossen ze dat in Veurne op? Ze plaatsen een verkeersbord met ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ of ‘Weg in slechte staat’. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat fietsers op één tochtje tot drie keer toe een lekke band moeten herstellen? Voor een geoefend fietser is het vervangen van een lekke band een kleinigheid maar voor een e-bike gebruiker ligt dat even anders. Als je het toerisme wilt promoten, zorg er dan voor dat de parels aan de kroon schitteren en niet dof ogen.”

Aannemer is aangesteld

Burgemeester Peter Roose zegt dat de aannemer is aangesteld en de kapotte delen zullen hersteld worden. “Het gaat om de straten die die fietser aanhaalt. Vooraleer zo’n werken kunnen starten, moeten we een tijdrovende procedure volgen maar die is nu afgerond. Tegen eind september zullen die landelijke wegen er opnieuw berijdbaar bij liggen. We vernieuwen de onder- en toplaag en hopen de zijkanten op. De bewonersbrieven waarin we de werken aankondigen zijn net gepost. Er zijn verschillende oorzaken waarom sommige wegen er zo oneffen bij liggen. De droogte en het zware landbouwverkeer zijn de belangrijkste.”