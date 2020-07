Feest voor 80ste verjaardag Will Tura geschrapt, maar Radio 2, Eén en VTM vergeten Veurns icoon niet Leen Belpaeme

24 juli 2020

17u59 0 Veurne Door het stijgend aantal coronabesmettingen in Vlaanderen kunnen de geplande festiviteiten volgende zondag 2 augustus naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Will Tura niet doorgaan. De onthulling van zijn beeld en een groots verjaardagsfeest op de Grote Markt zullen uitgesteld worden naar een veiligere datum.

“Nu een groot publiek bij elkaar brengen zou onverantwoord zijn”, zeggen burgemeester Peter Roose en schepen Celine Mouton. “Dit is de enige juiste beslissing”, vind ook Will Tura. “Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat er mensen besmet worden, omdat ze op mijn verjaardagsfeest aanwezig waren. Laten we daarom samen mijn verjaardag vieren door thuis luisteren naar Radio 2 en te kijken naar Eén.”

Radio 2 en Eén hebben namelijk heel wat in petto voor de fans van Will Tura. Op zondag 2 augustus zal Radio 2 hem vanaf 10 uur in de bloemetjes zetten en zijn vrienden, familie en fans een kans geven om hem te feliciteren. Christel Van Dyck blikt tijdens Tura 80 tussen 10 en 13 uur samen met Will ook terug op onvergetelijke momenten uit zijn leven en carrière. De hele uitzending is live te volgen in de Radio 2-app en op Eén. Van 13 tot 16 uur viert Radio 2 samen met de fans verder Wills verjaardag.

Hoop doet leven

’s Avonds duikt Eén dieper in het leven en de carrière van Will Tura met de documentaire ‘Hoop doet leven’ van Dominique Deruddere. Deze film blikt met archiefbeelden terug op zijn indrukwekkende 63-jarige carrière. Ook bij VTM kunnen de fans terecht vanaf 20.30 uur voor een heuse ‘80 jaar Will Tura verjaardagsshow’, met als gastheer Luk Alloo.