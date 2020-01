Familie Dewicke van ‘t Eendenhof is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs GUS

14u07 0 Veurne Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos OC West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Veurne is dat de familie Dewicke van ’t Eendenhof.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Met hun kaantjes waren ze al bij de kanshebbers voor de HLN-verkiezing van het streekproduct van het jaar in 2019. Nu mag de familie Dewicke zich ook West-Vlaams ambassadeur noemen. Vader Willem en zijn kinderen Griet en Roeland runnen in Avekapelle hoeveslagerij ’t Eendenhof en doen ook verschillende markten in de streek. “Het lokaal verhaal vinden we heel belangrijk. Alle varkens- en rundsvlees is van eigen kweek en onze bereidingen maken we zelf”, onderlijnt Willem.