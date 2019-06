Extra percelen vrij op nieuw bedrijventerrein Monnikenhoek GUS

06 juni 2019

10u55 0 Veurne Aannemers of grondwerkers die nog op zoek zijn naar een geschikt perceel voor hun bedrijf kunnen zich kandidaat stellen voor het nieuwe terrein Monnikenhoek in Veurne.

De Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein van 21,4 hectare waarvan 16 hectare voor regionale bedrijvigheid. De West-Vlaamse Intercommunale ontwikkelt het. “Het perceel van ongeveer vier hectare werd aanvankelijk toegewezen aan een consortium van vier bedrijven”, licht Veurns schepen van Economie Jan Verfaillie (CD&V) toe. “Eén daarvan haakte af waardoor het consortium niet meer voldeed aan de wedstrijdofferte. Vandaar dat WVI die procedure nu opnieuw start. De verkoop van de gronden van Monnikenhoek zit trouwens op het goede spoor. Er zijn nog twee percelen vrij, één zit in de eindfase van toewijzing en één houden we voorlopig als strategische reserve. Het is uniek dat zo’n groot terrein op zo’n korte termijn zo goed als uitverkocht is. Binnenkort starten de werken aan het bedrijventerrein op de site van de vroegere Suikerfabriek. Ik verwacht ook daar dat de vraag groot zal zijn.” Nog meegeven dat bedrijven die interesse hebben voor de Monnikenhoek zich kunnen inschrijven tot 30 juni. Let wet, het zijn enkel ruimtebehoevende bedrijven zoals aannemers of grondverwerkers. Die ondernemingen hebben minstens 70 procent van hun perceel nodig voor de opslag van grondstoffen, materiaal of voertuigen. De grond kost 80 euro per vierkante meter.