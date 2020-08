Extra kinderjolijt in Veurnse dorpen dankzij nieuwe speelpleintjes Gudrun Steen

09u11 0 Veurne In Eggewaartskapelle, Avekapelle, Beauvoorde en Houtem kunnen kinderen ravotten op gloednieuwe speeltoestellen. Het stadsbestuur van Veurne investeerde 65.000 euro in het vernieuwen van zijn wijkspeelpleinen.

In Houtem staat een combinatietoestel waarop de jeugd kan klauteren en glijden. Voor Beauvoorde koos het stadsbestuur voor verschillende speelobjecten zoals een klimrots en een hoge wip. De treurwilg zorgt voor verkoeling. Avekapelle krijgt binnenkort een nieuw wijkspeelpleintje in de schaduw van de kerk. Het wordt een combinatietoestel in hout met acht speelwaarden. Eerder dit jaar werd een avonturenparcours aangelegd in Eggewaartskapelle.