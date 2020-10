Evenement organiseren in Furnevent en dienstencentrum is een pak goedkoper Gudrun Steen

12 oktober 2020

12u53 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur heeft de tarieven om de evenementenzaal Furnevent en het dienstencentrum De Zonnebloem te huren ruim gehalveerd.

Zowel particulieren als verenigingen betalen tot het einde van het jaar een pak minder als ze Furnevent en De Zonnebloem willen huren. Het idee voor die opvallende prijsdaling is te wijten aan de coronacrisis. Daardoor is het voor een organisator moeilijk om het financieel rendabel te houden omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. Je betaalt momenteel tot 2,5 keer minder dan de gebruikelijke tarieven.

Concreet betaal je als niet-erkende stadsvereniging 100 euro voor de foyer in Furnevent in plaats van 250 euro. Neem je de grote zaal erbij dan komt dat op 150 euro terwijl dat anders 750 euro is. In De Zonnebloem zijn de polyvalente zaal, de cafetaria en het hobbylokaal te huur aan meer dan de helft minder. Een vereniging die de polyvalente zaal wil huren betaalt 61 euro in plaats van 151 euro.

Veurne bundelde via deze link alle informatie over de verschillende zalen en de voorwaarden.