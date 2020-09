Er vloeit ruim 126.000 euro naar lokale handel door Altegoare-bon Gudrun Steen

03 september 2020

11u55 0 Veurne Deze zomer werden er 8.439 Altegoare-bonnen van 15 euro aangevraagd bij het Veurnse stadsbestuur. Zo pikken de 156 handelaars een aanzienlijke graan van 126.585 euro mee. En Veurne blijft ‘Altegoare’ met een nieuw vrijwilligersplatform.

Van 1 juli tot 15 augustus konden de Veurnaars hun Altegoaere-bon aanvragen. Die kunnen ze tot het einde van dit jaar spenderen bij één van de deelnemende middenstanders. De handelaar krijgt de integrale som van 15 euro per aangevraagde bon. Het stadsbestuur rekent erop dat de Veurnaars meer dan die bon alleen zullen spenderen tijdens het winkelen.

Vrijwilligers

En er is nog meer goed nieuws onder de ‘Altegoare’-noemer. Het gelijknamige vrijwilligersplatform dat tijdens de coronacrisis werd opgericht krijgt een vervolg. Vrijwilligers hebben toen Veurnse 80-plussers opgebeld, boodschappen gedaan en mondmaskers genaaid. Veurne zal nu alle vrijwilligers bundelen op de website www.veurne/be/8630altegoare. Wie interesse heeft om in zijn of haar vrije tijd een handje te helpen kan zich daarop registreren. Het stadsbestuur en externe organisaties kunnen er ook op bekend maken wie ze nodig hebben.