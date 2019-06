En wéér misrekent een chauffeur zich aan brug Albert I-laan: “Hoogte staat nochtans duidelijk aangegeven” Bart Boterman

21 juni 2019

14u57 0 Veurne Opnieuw heeft een vrachtwagen zich stevig misrekend aan de hoogte van de brug op de Albert I-laan over de Vaartstraat en de Lovaart in Veurne. De lichte vrachtwagen was 37 centimeter te hoog, maar de 45-jarige bestuurster uit Wervik had dat pas door toen het al te laat was. De laadbak van de lichte vrachtwagen is volledig opengereten.

Het ongeval gebeurde vrijdag kort voor de middag, rond 11.45 uur. Volgens politiecommissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin bleef de bestuurster ongedeerd. “De brug is 2,90 meter hoog en de voorbije jaren hebben zich al meerdere vrachtwagens en landbouwvoertuigen eraan mispakt. De hoogte staat nochtans duidelijk aangegeven”, zegt de commissaris. Wie zich tussen Steenkerke en Veurne begeeft, hoeft in principe niet onder de brug door te rijden. “Maar sommige bestuurders willen het kruispunt met de Albert-I laan vermijden en kiezen om onder de brug door te rijden. Met soms zware gevolgen”, aldus de commissaris.

De laadbak van de Renault Master scheurde volledig open. De bestuurster, een 45-jarige vrouw uit Wervik, was erg onder de indruk. Er was geen alcoholgebruik in het spel, bevestigt de politie. “De brug liep net zoals de vorige keren schrammen op, maar er is geen structurele schade. Verkeershinder was er amper, het verkeer werd naar het kruispunt met de Albert I-laan doorverwezen ”, aldus commissaris Fonteyne. De takeldienst haalde de lichte vrachtwagen en de brokstukken weg. In maart nog haperde ook een vrachtwagen van het Belgische leger aan de brug van de Albert I-laan. Ook toen was de schade aan het voertuig erg groot, maar vielen ook geen gewonden.