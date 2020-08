Elf werknemers van Pepsico Veurne in quarantaine nadat één iemand positief testte op het coronavirus Gudrun Steen

14 augustus 2020

18u41 86 Veurne Eén werknemer van de chipsfabriek Pepsico in Veurne testte positief op het coronavirus. Elf collega’s die met hem in contact waren zitten in quarantaine thuis. De rest van de ploeg is ongerust.

Een werknemer die liever anoniem wil getuigen laat weten dat er grote ongerustheid heerst binnen de weekendploeg. “We kregen telefoon van het bedrijf dat elf mensen momenteel thuis zitten omdat één iemand positief heeft getest op het coronavirus”, laat de werknemer weten. “De andere helft van dezelfde ploeg mag dit weekend wel aan de slag op dagdienst. Wie kan ons garanderen dat dit veilig is? Een simpele test zou soelaas brengen maar dat is volgens het bedrijf niet nodig. Het is nog maar de vraag of de dagploeg dit weekend aan de slag gaat. De nachtploeg zal normaalgezien wel werken omdat die geen contact heeft gehad met het besmette personeelslid.”

Bij de directie vonden we voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Toen we daarnet burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) belden was hij nog niet op de hoogte van de feiten.