Eerste themazitting rond corona-overtreders op Veurnse rechtbank vindt plaats op 19 juni Bart Boterman

04 mei 2020

14u50 8 Veurne Het openbaar ministerie van Veurne houdt op vrijdag 19 juni een eerste themazitting rond corona. Mensen die in het gerechtelijk arrondissement Veurne (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Veurne en Diksmuide) zijn betrapt op het niet-naleven van de coronamaatregelen en daarvoor gedagvaard worden, zullen op 19 juni voor de Veurnse strafrechter moeten verschijnen.

Enerzijds gaat het om overtreders wiens inbreuk van die aard was dat ze geen minnelijke schikking kunnen krijgen. Anderzijds gaat het om personen die meer dan een keer werden betrapt. Ook overtreders die hun minnelijke schikking van 250 euro niet betalen, zullen die dag voor de rechtbank moeten komen. Alle procedures zijn in snelrecht. Veurns procureur en persmagistraat Patty T’Jonck bevestigt de datum van 19 juni. “Cijfers over het aantal personen die voor de rechter moeten verschijnen, kunnen we evenwel nog niet meegeven. Dat zal afhangen van het aantal personen dat zijn of haar minnelijke schikking niet betaalt”, aldus de procureur.

De eerste dagvaardingen zijn inmiddels de deur uit. De beklaagden riskeren in principe celstraffen van 8 dagen tot 3 maanden en geldboetes van 208 tot 4.000 euro. Voor wie naar de politie spuwde, kunnen de gevangenisstraffen zelfs oplopen tot 2 jaar.