Eerste resultaten van onderzoek naar dodelijk arbeidsongeval in Veurne tonen verregaande bandenslijtage aan Siebe De Voogt

27 augustus 2020

14u53 0 Veurne De vrachtwagen die vorige week betrokken was bij het dodelijke arbeidsongeval op de site van de oude Suikerfabriek in Veurne vertoonde verregaande bandenslijtage. Dat zegt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken of de versleten banden ook aan de oorzaak lagen van het ongeval.

Het tragische ongeval vond vorige week dinsdag plaats op de werfzone langs de Nijverheiddstraat. Een dumper die aarde en steengruis vervoerde, raakte van de weg af en belandde op z’n dak in een spaarbekken. De 35-jarige Poolse trucker kwam in z'n cabine vast te zitten onder water. Voor Dariusz Grzeskowiak, die al vier jaar voor de firma Verhelst werkte, kon geen hulp meer baten. Duikers haalden een uur na het ongeval zijn levenloze water uit het lichaam.

De West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent stelde meteen een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Uit z'n eerste bevindingen blijkt dat de banden van de dumper verregaande slijtage vertoonden. Of dit ook het tragische ongeval veroorzaakte, is helemaal nog niet duidelijk. Het verdere onderzoek moet volgens het arbeidsauditoraat uitklaren of de piste van de versleten banden standhoudt en wie in dat geval al dan niet verantwoordelijk is. Een autopsie en toxicologisch onderzoek toonden alvast aan dat het slachtoffer geen drugs of alcohol genomen had of met medische problemen kampte.