Eerste ploeg White Star Bulskamp stopt, jeugdwerking blijft wel bestaan GUS DBEW

26 augustus 2019

15u39 0 Veurne Er zijn geen spelers genoeg en dus start de eerste ploeg van White Star Bulskamp niet aan het nieuwe seizoen. De beloften spelen wel in competitie en ook de jeugdwerking blijft bestaan.

“Van de 41 spelers van de eerste ploeg zijn er slechts 14 bereid om te voetballen onder wie twee keepers”, schetst gerechtigd correspondent Rik Hemeryck het probleem. “Onze club is financieel gezond en ook aan de trainers ligt het niet. Er is gewoon een gebrek aan motivatie. Een zestal jaar terug hebben we ook even de stekker uit de eerste ploeg getrokken. Het is jammer voor de spelers die wel nog zin hebben om in vierde provinciale te spelen. We zetten nu alles in op onze jeugd. De beloften spelen wel in competitie. Daar hebben we één ploeg met 27 spelers. Ook de jeugdwerking houdt stand met een tachtigtal voetballers. De U13 bijvoorbeeld is bijzonder talentvol. Ik verwacht de eerste zes jaar geen nieuwe eerste ploeg.”

Ondanks die beslissing blijft het Veurnse stadsbestuur White Star Bulskamp steunen. “Dit is een beslissing van het bestuur, wij hebben daarmee niets te maken”, verduidelijkt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Als stadsbestuur blijven we de infrastructuur ter beschikking stellen en maken we afspraken over het onderhoud. Een verrassing is de beslissing niet, maar het is uiteraard wel jammer. Bulskamp is het enige Veurnse dorp met een voetbalploeg erkend door de Belgische voetbalbond. In Veurne zelf hebben we uiteraard ook KSV Veurne.”