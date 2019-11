Eerste editie van Veurne Stock Sales komt eraan dit weekend GUS

14 november 2019

08u49 11 Veurne Zestien lokale handelaars verenigen de krachten voor de allereerste stockverkoop in Veurne. Morgennamiddag, zater- en zondag is het in de Sint-Idesbaldusstraat te doen als je voordelig wilt shoppen.

Initiatiefnemers van de stockverkoop zijn Ward Vandewalle en Charlotte Deltombe van de bvba Beach Village. “Wij baten vanaf de paasvakantie tot eind september een speelplein en beachbar uit op het strand in Koksijde. Naast onze werkplaats hebben we nog een leegstaande loods”, schetst Charlotte. “In grote steden kennen we al het fenomeen van stockverkoop maar in Veurne is dat nieuw. Toen we bij bevriende handelaars polsten, waren ze direct enthousiast.”

Op een oppervlakte van 1000 vierkante meter tekenen zestien handelaars uit de regio Westkust present. Wat mag je verwachten? Onder meer verschillende kledingzaken, kinderboetieks, een opticien, computers en zelfs biovoeding. In de bar kan je even alles laten bezinken. De stockverkoop vindt plaats in de Sint-Idesbaldusstraat 41 in Veurne. Het is morgen vrijdag open van 14 tot 20 uur maar ook zater- en zondag van 10 tot 18 uur.