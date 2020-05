Een vraag over woonzorgcentrum Sint-Anna? Reserveer dan een plekje in het ‘tuinkantoor’ Gudrun Steen

25 mei 2020

13u43 0 Veurne Het bezoek in een woonzorgcentrum is beperkt tot één vaste persoon per bewoner. Maar wat als je meer informatie wil krijgen over de dienstverlening? Bij het centrum Sint-Anna in Bulskamp hebben ze daar iets op gevonden.

“Onze werking mag niet stoppen door de strenge coronamaatregelen”, vindt directeur Karolien Louf van woonzorgcentrum Sint-Anna. Wat ze concreet in Bulskamp doen, legt Pascal Vaneygen van de sociale dienst uit. “Er zijn altijd mensen die iemand willen inschrijven op de wachtlijst of die willen informeren voor onze zorgflats, kortverblijf of het dagverzorgingscentrum. Er komen ook vragen over dementie. Een persoonlijk gesprek is dan aangeraden, maar we mogen geen externen verwelkomen in ons kantoor. Daarom ontvangen we de mensen in onze tuin. We vragen hen vooraf te reserveren via mail of telefoon en dan kunnen ze langskomen. Gelukkig voorspellen ze de hele week mooi en zonnig weer.”

Info: 058/28.08.90 of sab.socialedienst@gvo.be.