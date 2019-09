Een soepje met blaadjes of een gebak met zand?Kleuters creatief in nieuwe buitenkeuken GUS

02 september 2019

16u55 0 Veurne Bij de zandbak in de vrije basisschool De Droomvlieger in Veurne genoten de kleuters op de eerste schooldag van een nieuwe buitenkeuken.

“Die is gemaakt van gerecycleerd materiaal”, zegt directeur Marieke Stubbe. “Een oude microgolfoven, een wasbak en een groot werkblad vormen een leuke buitenkeuken. Onze oproep naar echt keukenmateriaal viel niet in dovemansoren. Uiteraard laten we de kinderen niet met echt vuur spelen. Ze mogen hun culinaire talenten botvieren met zand, water en wat ze vinden op de speelplaats. Zo moedigen we niet alleen hun creativiteit aan, maar stimuleren we ze ook om samen te spelen. De kleuters zullen veel mooie momenten beleven in hun keuken onder de grote wilg.”