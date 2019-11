Duurzaam aankopen bij nieuwe winkel Greenhouse in de Ooststraat GUS

13 november 2019

11u03 5 Veurne Vrijdag opent Lennart Creël (36) in de Ooststraat 3 in Veurne Greenhouse. Dat is een winkel waar je lifestyle producten kan kopen met een duurzaam verhaal.

Nieuwpoortenaar Lennart Creël is zaakvoerder van Brands bv, een bedrijf dat tal van trendy en hippe merken verdeelt over de Benelux. “Het viel ons op dat de vraag naar duurzame en ecologische producten groeit”, schetst Lennart. “Veel consumenten zijn niet meer tevreden met de typische groene biowinkel alleen. Met Greenhouse willen we een veel breder publiek aanspreken met onze kledij, design en lifestyle. Ik denk maar aan rugzakken, waterflessen en textiel. Alle merken zijn Europees en ons textiel is zelfs volledig Belgisch. Daarnaast plannen we af en toe een leuke activiteit. In december nodigen we de blogster Veerle Colle uit voor een zero waste workshop. Ze brengt haar zero waste kalender mee zodat je het nieuwe jaar kan inzetten op duurzame wijze en met minder afval. De precieze datum voor die workshop moeten we nog vastleggen.”

Greenhouse zal dagelijks open zijn van 10 tot 18 uur. Zondag is het gesloten. Vrijdag wordt de zaak officieel geopend tussen 18 en 22 uur.