Duitse toerist rijdt oudere dame omver bij manoeuvre Jelle Houwen

03 juli 2019

13u23

Bij een foutief ingeschat manoeuvre reed een Duitse toerist woensdag in de voormiddag een dame aan op de Houtmarkt in Veurne. De Duitser zette zijn auto in achteruit maar had niet gezien dat de oudere vrouw net passeerde. De dame werd aangereden. De politie en medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de vrouw de eerste zorgen toe. Ze werd met verwondingen opgenomen in het AZ Westziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.