Duinkerkestraat die kwartier afgesloten voor landing van mugheli Bart Boterman

04 mei 2020

14u02 0 Veurne De mughelikopter is maandag rond 11 uur in de voormiddag geland te midden de Duinkerkestraat in Veurne, ter hoogte van de Hogebrugstraat. Er werd namelijk een bewusteloos persoon aangetroffen langs het Jaagpad.

Volgens de politie ging het louter om een medische interventie. “Gezien het voertuig van de MUG belast was met een andere interventie, werd de heli opgeroepen. We hebben de Duinkerkestraat afgesloten om een landingsplaats te maken. Het verkeer werd omgeleid via de Europalaan”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin. De artsen zijn een half uur ter plaatse geweest om het slachtoffer te reanimeren en te verzorgen. De persoon werd uiteindelijk met de ambulance naar het AZ West in Veurne overgebracht. Na drie kwartier steeg de heli opnieuw op en was de Duinkerkestraat opnieuw vrij.