Exclusief voor abonnees Duco breidt fors uit en zoekt volop medewerkers: “Met dank aan strengere regels rond ventilatie en zonwering” GUS

24 oktober 2019

15u38 0 Veurne Duco, de ventilatie- en zonweringsspecialist met twee vestigingen in Veurne, pompt 18 miljoen euro in een grondige uitbreiding. Het logistiek centrum is afgewerkt, het nieuwe kantoorgebouw in opbouw. “De voorbije vier jaar verdubbelde onze omzet door onder meer de strengere regels op vlak van ventilatie en zonwering.”

Duco is sinds 1991 gevestigd in Veurne, en dat in de Bedrijvenlaan en de Handelsstraat. Het is in de Handelsstraat dat de bouw van een nieuw burelencomplex is gestart. “We konden niet anders, ons bedrijf barst letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen”, zegt marketingmanager Hendrik Dejonghe.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen