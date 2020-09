Droge voeten in De Moeren dankzij enorme pomp nabij Franse grens Gudrun Steen

08 september 2020

15u43 0 Veurne De Moeren is een uniek gebied, omdat het twee meter onder het zeeniveau is gelegen. Het gevolg? Vooral landbouwpercelen komen er vaak onder water. Met de steun van Europa investeren West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg in de bouw van een noodpompgemaal. Dat zal het water van De Moeren overpompen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Tegen de zomer van volgend jaar moet het pompstation op de Speievaart in Veurne helemaal afgewerkt zijn. Het zal vanop afstand bediend worden.

Momenteel stroomt het water van De Moeren op de grens van België met Frankrijk twintig kilometer verder richting Duinkerke over een vooral vlak landschap. Van zodra de nieuwe pomp werkt, hoeft het water slechts drie kilometer af te leggen vooraleer het in het kanaal terechtkomt. Het gaat om een investering van ruim 2,4 miljoen euro. De provincie neemt de bouw van het pompstation voor haar rekening en De Vlaamse Waterweg realiseert de uitstroomconstructie. Langs Franse zijde komt er een schuifconstructie voor een bijkomende afvoer naar het Canal Exutoire.

De bouw van het pompstation in Veurne is geen sinecure. De hele constructie weegt maar liefst 1.000 ton. 36 funderingspalen van 12 meter lang moeten het stabiel houden. Eind september moeten de betonwerken afgerond zijn. Na de herfstvakantie start de bouw van een koker onder de weg naar het kanaal. Voor de dierenliefhebber: de vijzel in de pomp is visvriendelijk.