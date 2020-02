Drievoudige moord in Beauvoorde! Ontdek het tijdens Historisch Veurne GUS

06 februari 2020

15u48 0 Veurne Voor het eerst organiseert Veurne zijn evenement Historisch Veurne in een dorp. Beauvoorde mag op zaterdag 18 april de spits afbijten. En het belooft spannend te worden met een moord in Vinkem.

De voorbije vijf jaar was het stadscentrum het decor voor Historisch Veurne. “We willen ook de dorpen erbij betrekken en starten in Beauvoorde. Het uitgangspunt behouden we. De verhalen zijn opgebouwd rond het verleden”, schetst toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “De toneelverenigingen Sint-Omaars- en Sint-Lutgardisgilde helpen actief mee. Nog een traditie die we in ere houden is die van gekende acteurs. Wouter Bruneel kan je kennen van series zoals Matroesjka’s en Eigen Kweek, Luc Dufourmont was te zien in Bevergem, Joris Gulders had rollen in onder meer Familie en De Ridder en dan hebben we nog West-Vlaming Onno van Gelder junior die er elk jaar bij is. Per aanvangsuur hebben we drie groepen en die komen op het einde van de theaterwandeling samen voor een bloederige scene over een drievoudige moord die in 1919 plaatsvond in Vinkem. Daaraan koppelen we ook de wandelbrochure ‘Verhalen onder weg’ samen met het Regionaal Landschap en het Kasteel Beauvoorde. De retrokoers staat opnieuw op de kalender. De renners moeten met een stalen fiets, retro wollen trui en ongeschoren benen een parcours van vijftien ronden door het landelijke Wulveringem en Vinkem rijden. Er is een kindvriendelijke omloop. Uiteraard zal ook een bezoek aan het kasteel mogelijk zijn. Het atelier Pictores en dat van Monique Mol zetten in dat weekend eveneens hun deuren open.”

Tickets voor de theaterwandeling kosten negen euro en zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Een combiticket met een bezoek aan het kasteel kost 12 euro en voor de deelname aan de retrokoers tel je vijf euro neer. Reserveren kan via www.historischveurne.be.