Drie inzittenden naar ziekenhuis overgebracht na zware crash op ‘s Heerwillems Bart Boterman

01 juli 2020

10u21 0 Veurne Op de baan ’s Heerwillems tussen Pervijze en Avekapelle is dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een Volkswagen Passat met drie inzittenden ging van de baan af en ploegde door de sloot. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin reed de wagen vanuit Pervijze in de richting van Veurne. Aan het stuur zat een 21-jarige man uit Veurne. Zijn passagiers waren twee vrouwen, ook twintigers, uit Koksijde en Gent. Net op grondgebied Avekapelle ging de auto uit de bocht, vermoedelijk door het natte wegdek. De wagen ploeterde nog enkele meters door de sloot en is onherstelbaar beschadigd. “Er zijn drie ziekenwagens ter plaatse gekomen. Initieel bestond ook de vrees dat de inzittenden gekneld zaten in het voertuig, maar dat was gelukkig niet het geval. De passagiers liepen lichte verwondingen op. De bestuurder werd vooral ter controle naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus commissaris Fonteyne. Het wrak werd getakeld. Door het ongeval was de baan een tijd lang afgesloten.

Het is overigens lang niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt langs de baan ‘s Heerwillems. “Door die hoge aantallen ongevallen van de laatste jaren heeft Agentschap Wegen en Verkeer beslist om er binnen afzienbare termijn een trajectcontrole in te voeren", voegt Toon Fonteyne nog toe.