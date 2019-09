Drie inbraken op industrieterrein in Veurne: dievenbende gefilmd Bart Boterman

30 september 2019

18u25 0 Veurne Op het industrieterrein van Veurne is zaterdagnacht ingebroken in drie bedrijven, bevestigt de lokale politie Spoorkin. Telkens werd met behoorlijk bruut geweld binnengedrongen. Slechts in één geval is er een buit gemaakt. De politie vermoedt dat het om een rondtrekkende dadergroep gaat.

De politie werd zaterdagnacht rond 3 uur ingelicht over een inbraak bij honingproducent Meli in de Handelsstraat. Het inbraakalarm was eerder afgegaan. De inbrekers waren echter al verdwenen bij aankomst van de politie. Ze drongen binnen via een ventilatierooster. “Er bleek niets gestolen, maar de schade is aanzienlijk", zegt commissaris Toon Fonteyne. Ook twee andere naburige bedrijven werden het slachtoffer van inbraak. Met bruut geweld en door middel van voorhamers werden onder meer sectionaalpoorten ingebeukt. Bij een bedrijf is cash geld uit de kassa gestolen.

Inbraken gelinkt

Het labo ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. “Er zijn ook camerabeelden van de daders. De drie inbraken zijn aan elkaar gelinkt. We vermoeden dat het om een rondtrekkende dievenbende gaat. Het onderzoek loopt nog”, gaat commissaris Fonteyne verder. Volgens de CEO van Meli, Koen Steurbaut, is de werking van het bedrijf niet in gedrang gekomen. “Er is materiële schade, maar het kon erger. Bij ons ligt overigens nooit cash geld, dus het is onduidelijk naar wat de dieven op zoek waren. We zullen bekijken hoe we ons in te toekomst beter kunnen wapenen tegen inbraken”, aldus Steurbaut.