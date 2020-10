Drie Covid-patiënten in AZ West, van wie twee op intensieve zorgen Gudrun Steen

09 oktober 2020

14u55 0 Veurne Op de Covid-afdeling in AZ West in Veurne liggen momenteel drie mensen, van wie twee op intensieve zorgen, maar zonder beademing. Het ziekenhuis heeft negen bedden beschikbaar voor Covid-patiënten.

“De drie mensen die momenteel met het coronavirus zijn besmet, zijn zestigers”, zegt stafmedewerkster communicatie Delphine Deneir van AZ West in Veurne. “In deze fase hebben we negen bedden beschikbaar waarvan drie voor intensieve zorgen (IZ). Als het aantal Covid-patiënten stijgt, dan zullen we een verpleegafdeling vrijmaken. Dat betekent 26 extra plaatsen waarvan zes voor IZ. We zijn steeds op zoek naar extra verpleegkundigen, nu meer dan anders. Om de Covid-patiënten te verzorgen, schakelen we verpleegkundigen in van andere afdelingen waar de ziekenhuisactiviteit lager is.”

Verschil met eerste golf

Delphine ziet een verschil tegenover de eerste coronagolf. “Er wordt nu veel meer getest en de resultaten zijn sneller gekend. Daardoor blijven patiënten niet meer zo lang hangen op de triagedienst. Wel hebben we ons opschalingsplan, om extra bedden vrij te maken, afgestemd op de lessen die we uit de eerste golf hebben getrokken.”