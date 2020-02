Dit zijn de Veurnse sportlaureaten GUS

05 februari 2020

09u49 0 Veurne De jaarlijkse taak van de Veurnse sportraad zit er opnieuw op. Uit alle kandidaten selecteerde het per categorie telkens één laureaat.

Atlete Marijke Decasteker mag zich een jaar lang sportvrouw noemen. Ze behaalde brons op het BK op de 200 meter. Dat is opmerkelijk omdat Marijke zich voordien had geblesseerd aan haar beide achillespezen. Na een intensieve revalidatie strandde ze toch op de derde plaats bij de masters 45+ . De titel van sportbelofte bij de meisjes gaat naar tennisspeelster Noor Torrelle die acht enkeltornooien won en ook een paar finaleplaatsen behaalde. Ze werd eveneens Vlaams vice-kampioen bij de U15. Basketter Thibaut Platteeuw is sportbelofte bij de jongens. Hij speelt bij de U21 bij BC Oostende en in tweede nationale bij DUVA Gistel. Met Oostende werd hij kampioen van België en Vlaanderen en won ook de Vlaamse en provinciale beker. Atleet Gertjan Dieryck is sportman. Hij werd vorig jaar provinciaal kampioen verspringen, hinkstapspringen en polsstokspringen. Daarnaast veroverde hij de Vlaamse titel in de tienkamp. Tot slot vielen de Interclub Tennis meisjes U15 als sportclub van het jaar in de prijzen en de G-sportploeg netbal.