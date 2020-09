Directeur opgelucht na korte maar hevige brand in autowerkplaats van VTI in Veurne: “Ramp is hier nipt vermeden” Bart Boterman

30 september 2020

10u16 0 Veurne In het Vrij Technisch Instituut (VTI) langs de Ieperse Steenweg in Veurne brak dinsdagavond rond 21 uur een korte maar hevige brand uit in de autowerkplaats. “Een ramp is hier nipt vermeden. Ik ben de mensen van Fitscool en de Veurnse brandweer erg dankbaar voor hun alertheid en snelle ingrijpen”, zegt directeur Franky Dorme. Desalniettemin is er aanzienlijke schade. De lessen kunnen evenwel doorgaan.

De mensen van Fitscool, een fitnesscentrum op de campus dat los staat van het schoolgebeuren, zagen rond 21 uur plots vlammen door het raam van de autowerkplaats. Ze belden meteen de brandweer en daarna directeur Franky Dorme, die meteen ter plaatse kwam. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een defect in een lader van een LED-lamp op batterijen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de hevige vlammen door een raam, dat inmiddels gesprongen was door de hitte.

Ramp vermeden

“De brandweer was gelukkig heel snel ter plaatse. De uitslaande brand woedde op dat moment nog vrij lokaal aan de rand van het atelier maar dreigde over te slaan op de auto’s. De brand werd snel geblust, god zij dank. Als de mensen van Fitscool niet zo alert waren geweest, stond het gebouw binnen de kortste keren in lichterlaaie”, getuigt directeur Franky Dorme. Toch is de schade niet min.

Lessen gaan door, grondig poetswerk nodig

“De rookontwikkeling was groot en overal is er rookschade in het atelier. Ook het raamwerk bij de brandhaard is gesmolten en het raam is gesprongen. Toch heerst hier enige vorm van opluchting”, aldus de directeur. De brandweer ventileerde het atelier nog grondig alvorens opnieuw naar de kazerne te vertrekken. “Alle lessen op woensdag kunnen doorgaan, ook die van de opleiding Auto. Waar de brand woedde, is het gedeelte afgespannen met linten. Intussen is de verzekeringsexpert langs geweest om de schade te begroten en een reinigingsfirma aan te stellen. Het atelier, de auto’s en alle gereedschappen moeten grondig gepoetst worden”, aldus Franky Dorme.