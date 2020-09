Dieven roven bestelwagen van jonge tuinaannemer Atse (26) leeg Bart Boterman

09 september 2020

12u22 14 Veurne Tuinaannemer Atse Verdievel (26) uit Veurne is woensdagnacht voor zo'n 7.500 euro aan werkmateriaal bestolen tijdens een inbraak in zijn bestelwagen. Die stond geparkeerd in de Astridlaan. “Ik roep mensen die iets verdachts hebben gezien - of mijn materiaal op tweedehandssites zien opduiken - op om de politie te verwittigen. Dit is een serieuze streep door mijn rekening”, zucht Atse, pas sinds een jaar volledig zelfstandig.

De dieven braken binnen in zijn bestelwagen door het slot van de achterdeuren van de Fiat Ducato minutieus te forceren. Er is amper schade te zien. “Ze waren dus zeker geoefend", zegt Atse Verdievel. De buit betreft twee haagscharen van Stihl, een bladblazer van Stihl, een kettingzaag van Stihl, twee boormachines van Dewalt, een slijpschijf van Dewalt en een bouwlaser van Topcon in een gele bak. Atse deed de ontdekking woensdagmorgen en verwittigde de politie. “Ik hoop dat de daders gevonden worden. Mensen die iets verdachts hebben gezien ter hoogte van nummer 56 in de Astridlaan in Veurne , roep ik op de politie te verwittigen., ook wanneer mijn materiaal zou opduiken op tweedehandssites”, aldus de jonge zelfstandige.

Projecten in het gedrang

Momenteel kan hij dus niet alle geplande werk uitvoeren. “Ik heb nog wat klein materiaal en bijvoorbeeld mijn grasmaaier. Ik kan dus voorlopig nog verder werken, maar zal bepaalde projecten moeten uitstellen in afwachting van nieuw materiaal", besluit hij. Volgens commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin zijn woensdagmorgen nog twee pogingen tot inbraak in bestelwagens van aannemers geregistreerd, in de wijk Petit Paris in Veurne. De dieven raakten niet binnen vanwege de stevige sloten, maar de schade aan de bestelwagens is groot.

Rondtrekkende bendes

“Wellicht is dit het werk van rondtrekkende dievenbendes, een bovenlokaal fenomeen waarmee we geregeld wel eens te maken krijgen. De zaak zit volop in onderzoek, ook in andere politiezones. Wie ‘s nachts iets verdachts opmerkt in de buurt van bestelwagens wordt verzocht meteen de politie te bellen. Probeer je bestelwagen steeds veilig of binnen te parkeren en zorg voor extra beveiliging", aldus commissaris Fonteyne. Ook in Avekapelle, deelgemeente van Veurne, werd op 1 september al ingebroken in een bestelwagen van een aannemer. Ook toen werd allerhande werkmateriaal gestolen. Mogelijk gaat het om dezelfde bende.