Dieren kunnen op hun twee oren slapen. Veurne kiest voor geluidsarm vuurwerk GUS

28 mei 2019

12u16 0 Veurne Veurne sluit zijn zomerkermis traditioneel af met een knallend vuurwerk op koekezondag. Dit jaar zal het op 4 augustus echter niet knallen want de boetestad kiest voor geluidsarm vuurwerk.

“Bij een traditioneel vuurwerk weerklinken er knallen tot 170 decibel. Daarvan schrikken veel huisdieren of lopen ze weg in het ergste geval”, duidt schepen van Dierenwelzijn Jan Verfaillie (CD&V). “Het geluidsarm vuurwerk grenst op 85 decibel. Dat geluid is vergelijkbaar met dat van een deurbel. De beleving blijft wel hetzelfde maar de luide knallen zullen veel minder zijn. Bovendien zal het vuurwerk geen 25 maar 10 minuten duren. We testen dit voor het eerst op koekezondag 4 augustus.” Toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) belooft dat het evenement een knaller wordt, figuurlijk dan.