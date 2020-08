Dienstencentrum De Zonnebloem heropent op 1 september Gudrun Steen

25 augustus 2020

13u25 0 Veurne Na zes maanden heropent het Veurnse dienstencentrum De Zonnebloem. Door het beperkt aantal plaatsen moet je reserveren voor de lunch. Zo goed als alle vijftien clubs kunnen ook weer van start gaan.

Vanaf dinsdag kan je opnieuw genieten van een dagschotel in De Zonnebloem. Reserveren is verplicht ten laatste op vrijdag in de week voor je komst. “We hebben het aantal zitplaatsen moeten halveren naar 50”, zegt centrumverantwoordelijke Björn Pollentier. Vergeet je identiteitskaart niet als je wil lunchen voor de verplichte registratie. “We wijzen iedereen een plaats aan en bedienen aan tafel. Dat geldt zowel voor het restaurant als voor de cafetaria, die open is van 13.30 tot 17 uur. Het dragen van een mondmasker is verplicht.” Voor 55-plussers verandert er niets aan het tarief maar wie jonger is, betaalt 10 euro. Drank is niet inbegrepen maar het water is wel gratis. Reserveren kan via zonnebloem@veurne.be of op 058/31.57.78.

Triagecentrum verhuist

Het loket in De Zonnebloem is elke werkdag van 8.15 tot 12 uur open of op afspraak. De vijftiental clubs kunnen zo goed als allemaal opnieuw opstarten in ruimere lokalen. “Het dienstencentrum blijft het triagepunt organiseren maar werkt vanaf september met een satellietpunt in de huisartsenpost vlak bij het AZ West. Daar zullen de artsen na doorverwijzing testen uitvoeren”, geeft schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) nog mee.