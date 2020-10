Deze machine kan zelf wieden! VTI-leerlingen winnen geld met hun eindwerk én mogen naar het paleis Gudrun Steen

09 oktober 2020

11u57 0 Veurne Het VTI van Veurne doet zijn sterke reputatie, als het gaat over het ontwerpen van machines om het leven te vergemakkelijken, opnieuw eer aan. Dit keer kaapten de pientere leerlingen liefst drie prijzen weg op de nationale wedstrijd Focus Aarde.

De prijs Focus Aarde is een initiatief van de Koningin Paola Stichting en de Dirk Frimout Stichting. De eindwerken van leerlingen van het TSO, BSO en KSO worden geëvalueerd. Leerlingen van het VTI van Veurne trokken naar de proclamatie in het koninklijk paleis in Brussel waar ze de eerste, derde en vierde plaats wegkaapten onder het goedkeurende oog van koningin Paola en koning Albert.

Onkruid wieden

Stijn Rooryck, Jelle Maes en Jarno Vanruymbeke vormden het Team Weedbusters. “We ontwierpen een robot die door artificiële intelligentie het verschil kan maken tussen gewassen en onkruid en zelf ook mechanisch kan wieden. Dat betekent een enorme tijdswinst en het is goed voor het milieu omdat chemische bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn”, zegt Stijn. Elke leerling kreeg 500 euro en de school 1.000 euro.

Voor de pluimveehouder

Céline Barra, Liam Van Kerckhove en August Vansteenland van het team ALC-Eiraper verwennen de pluimveehouders met hun machine die automatisch grondeieren detecteert en raapt. Voor dezelfde sector bedachten Arthur Becelaere, Margaux Dedulle en Mathis Deschilder een pick-upmachine die dode kippen opraapt. Dat gebeurt nu nog manueel, maar gaat uiteraard sneller met de machines. Extra pluspunt is dat de kans op verspreiding van ziektes kleiner wordt als het kadaver snel verwijderd wordt. Die leerlingen kreeg elk 250 euro en de school samen nog eens 1000 euro.