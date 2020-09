De Veurnse zomervakantie in cijfers: 2.700 mensen hebben verkoeling gezocht in het water Gudrun Steen

15 september 2020

14u01 0 Veurne Ondanks de coronamaatregelen klaagt Veurne niet over de voorbije zomervakantie. Het Vauban-bad was dé nieuwigheid en bijzonder in trek zowel bij zwemmers als bij watersporters. Wat het najaar zal brengen, is nog onduidelijk.

Toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) haalt de voorbije zomer door haar rekenmachine. “Open Kiosk in ons stadspark gaf een podium aan Belgisch talent. In totaal traden 27 artiesten op. Wekelijks genoten 150 tot 250 mensen van de performance. De grote vijver in het Vaubanpark stelden we voor de eerste keer open. De redders telden 1.200 zwemmers en 1.500 watersporters op sup-planken en kajakboten. We noteerden geen enkel incident. Zowel de zomervariaties met een mix aan animatie als de aperitiefconcerten onder de noemer Kiosk Matinee waren uitverkocht. Vooral de tijdelijke kermis in de pop-up Suikerstad op de site van de vroegere Suikerfabriek was met om en bij de 2.000 bezoekers een voltreffer. Het was een uitstekend alternatief voor de julifoor die we niet konden laten doorgaan. Een andere streep door de rekening was de annulatie van de 80ste verjaardag van onze ereburgers Willem Vermandere en Will Tura. Uitstel is echter geen afstel.”

Wat brengt het najaar?

Wat de rest van het jaar nog zal brengen op vlak van evenementen zal afhangen van hoe de coronacijfers evolueren. Daarom klinkt Celine Mouton voorzichtig. “Halloween zal zo goed als zeker kunnen doorgaan. 31 oktober valt op een zaterdag, dus we kunnen de activiteiten verspreiden over de hele dag. Ook in de organisatie van de Wintervariaties heb ik een goed oog. Die optredens zullen plaatsvinden voor minder toeschouwers. Of er een kerstmarkt en ijspiste komen, ligt nog niet vast. Voor de kerstmarkt zijn we aan het onderhandelen met een externe partner. Een ijspiste kan je in principe wel veilig organiseren, maar ook dat ligt nog op de onderhandelingstafel.”