De peren liggen er gratis voor het grijpen GUS

03 oktober 2019

13u23 0 Veurne Op het domein van het Bakkerijmuseum in Veurne ligt en hangt het vol stoofperen en je mag die gratis komen plukken.

‘Pluk onze stoofperen’, roept het team van het Bakkerijmuseum op. Dat museum is trotse eigenaar van acht mooie stevige perenbomen. Helaas kunnen de medewerkers ze niet allemaal zelf verwerken. Heb je dus zin in verse stoofperen, kom dan zeker langs en pluk ze gratis. De actie geldt tot zo lang er peren aan de bomen hangen. En misschien kan je het combineren met een bezoek aan het Bakkerijmuseum zelf. Zaterdag zit de gidsbeurt inbegrepen in de ticketprijs. De rondleiding start om 14.30 uur. Info: www.bakkerijmuseum.be.