De mondmaskers zijn er! Medewerkers verdelen ze vanaf donderdag Gudrun Steen

27 mei 2020

16u46 0 Veurne De langverwachte mondmaskers zijn aangekomen. Het was vandaag volop bedrijvigheid in het CasinoKoksijde en de Kerkepannezaal.

Met enige vertraging zijn de mondmaskers met het K-logo van de gemeente via de organisatie Think Pink aangekomen in Koksijde. Een veertigtal medewerkers zijn volop bezig om die allemaal in pakketten te verdelen. Zelfs de burgemeester en de algemeen directeur helpen mee. Vanaf morgen worden de 20.491 mondmaskers verdeeld onder alle inwoners ouder dan twaalf jaar. Meer dan 100 medewerkers zullen ze in 11.414 brievenbussen stoppen. Koksijde kocht de maskers aan via de vereniging Think Pink die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.