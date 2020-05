De mondmaskers zijn er! Je kan ze vrijdag en zaterdag afhalen bij jou in de buurt Gudrun Steen

27 mei 2020

16u59 1 Veurne De langverwachte mondmaskers zijn aangekomen. Vrijdag en zaterdag kan je die komen afhalen in jouw dorp of wijk.

Met enige vertraging zijn de mondmaskers met het stadslogo van Veurne aangekomen. Het stadsbestuur kiest ervoor om die niet zelf in de brievenbussen te stoppen maar om te werken met afhaalpunten. Dat zijn het stadskantoor De Seylsteen (Veurne Centrum), oc Callicanes (Voorstad), Sporthal Noordstraat (Petit Paris), parking Bieswalkerk (Nieuwstad), oc De Troenke (Houtem/De Moeren), sportloods (Bulskamp), oc Caroline (Beauvoorde), Dorpshuis (Eggewaartskapelle/Zoutenaaie), oc De Barakke (Avekapelle) en oc Steenkerke.

Eén persoon per gezin mag om de mondmaskers komen vrijdag 29 mei tussen 15 en 19 uur of zaterdag 30 mei tussen 10 en 13 uur. Vergeet jouw identiteitskaart niet. Je krijgt de mondmaskers en filters mee voor het hele gezin. In elk pakket zitten de instructies over hoe je de maskers moet aantrekken en wassen. Je kan ook mondmaskers meenemen voor mensen die ze zelf niet kunnen afhalen. Wie er vrij- of zaterdag niet geraakt, kan de maskers vanaf dinsdag 2 juni afhalen in De Seylsteen. Lukt dat echt niet verwittig dan via 058 33 55 00 of www.veurne.be/mondmaskers-aan-huis en dan brengt iemand ze thuis.