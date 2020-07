De Moeren, waar de wind vrij spel heeft en Kommies Camiel zijn vaste stek: Björn Pollentier, coördinator dienstencentrum De Zonnebloem, toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Veurne

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Veurnaar Björn Pollentier (41) ons naar het douanehokje op het kruispunt van de Noordmoerstraat en de Cobergherstraat in De Moeren.