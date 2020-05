De Brabandere wil bouwstop halveren en weet zich gesteund door bouwsector. Westkustburgemeesters niet enthousiast Gudrun Steen

06 mei 2020

19u05 0 Veurne Pieter De Brabandere, zaakvoerder van de Veurnse betoncentrale De Brabandere en Voka-regiovoorzitter Veurne, vraagt in een brief aan de Westkustburgemeesters om de bouwstop te halveren. Nieuwpoort en Koksijde doen toegevingen, De Panne gaat niet in op de vraag.

De Brabandere weet zich gesteund door de West-Vlaamse afdelingen van Voka, de Confederatie Bouw, Bouwunie en Unizo. “We hopen dat de regio Westkust en ook Middelkerke het voorbeeld van Knokke volgen”, licht Pieter De Brabandere toe. “Burgemeester graaf Leopold Lippens heeft daar beslist om het bouwen te verbieden tussen 18 juli en 16 augustus. Anders is dat van 1 juli tot eind augustus. We hebben nu een achterstand van vijf weken door de coronamaatregelen en zouden dat kunnen inhalen mocht de bouwstop in onze regio minder lang zou duren.”

Hij verstuurde die vraag naar De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke.

Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) wil graag een toegeving doen. “In de zone buiten de Zeedijk laten we bouwen toe tot 11 juli, wanneer het bouwverlof begint. Langs de Zeedijk mag er de hele zomer niet gebouwd worden. De toeristen krijgen al geen evenementen deze zomer, we willen hen wel rust geven.”

Ook in Nieuwpoort mag er tot 11 juli gebouwd worden in heel Nieuwpoort-Bad. “We vragen de bouwsector om vanaf 1 juli niet luidruchtig te werken. Ze kunnen wel werven afwerken. Er mag geen materiaal op de openbare weg staan”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Middelkerke kort de bouwstop niet in en ook De Panne doet dat niet. “Bij ons geldt de bouwstop enkel in de regio Zeedijk, het commerciële centrum en de Dynastielaan”, repliceert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b).