De bibliotheek is open om te ontlenen, niet om ter plaatse te lezen Gudrun Steen

26 mei 2020

08u04 0 Veurne De Veurnse bibliotheek is open maar onder strikte voorwaarden. Zo mag je maximaal een half uurtje tussen de boeken snuisteren. Het stadsbestuur raadt aan vooraf in de digitale catalogus te kijken.

Boeken ontlenen mag opnieuw in de bibliotheek op de Sint-Denisplaats en ook op het internet surfen is er toegelaten. Ter plaatse de krant lezen bijvoorbeeld mag dan weer niet. Je bent ook verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of een sjaal. Er staan ontsmette winkelmandjes klaar. In een half uur tijd moet je de keuze gemaakt hebben. Voor je één van de computers gebruikt moet je de handen ontsmetten. Stippen op de vloer tonen waar je mag wachten. Het stadsbestuur raadt aan om thuis via veurne.bibliotheek.be rustig het verlanglijstje samen te stellen. En voor wie het nog te vroeg vindt om naar De Seylsteen te komen kan de afhaalbibliotheek gebruiken via www.veurne.be/take-away-bib.