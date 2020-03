Dan toch woensdagmarkt in Veurne vandaag Gudrun Steen

18 maart 2020

10u01 0 Veurne Vanaf deze middag mogen er geen openbare markten meer plaatsvinden. Veurne blijft toch vasthouden aan zijn woensdagmarkt deze voormiddag.

De wekelijkse markt gaat in een aangepaste opstelling door, lezen we op de stedelijke website van Veurne. Enkel voedingszaken zijn toegelaten. Daardoor kan de afstand gewaarborgd blijven. Veurne roept op om alleen te komen naar de markt en geen kinderen mee te brengen. Het stadsbestuur wil de ruimte waar inwoners verse voeding kunnen kopen zo ruim mogelijk houden. De druk op de supermarkten is erg groot. De wekelijkse markt blijft volgens het stadsbestuur een veiliger outdoor alternatief voor een supermarkt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en er komen ook affiches en infoborden met tips.