Daar is de lente! Eddy zorgt ervoor dat de oeverzwaluw zich kan nestelen Gudrun Steen

19 maart 2020

09u41 0 Veurne Op de terreinen van betoncentrale De Brabandere in Veurne heeft Eddy Vandenbouhede opnieuw de kans gekregen om een berg gezeefd zand in bruikleen te krijgen. Wat hij daarmee van plan is? Hij heeft er een oeverzwaluwwand van gemaakt.

“Veel werk vraagt dat niet”, lacht Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde. “Van mijn werkgever kreeg ik toestemming om van een zand berg een oeverzwaluwwand te maken. Met een lege fles van silicone boorde ik gaten in het zand. De rest doet de oeverzwaluw. Vorig jaar lag er helaas geen zo’n zandberg bij De Brabandere. In 2018 wel en toen telden we meer dan 40 nesten, goed voor 120 tot 150 jongen. De wand is ongeveer acht meter breed en vier meter hoog en blijft tot zeker eind september. Ik pleit echter voor een permanente wand voor oeverzwaluwen. Een ideale locatie is de site van de oude suikerfabriek. Bij de twee resterende vijvers kan de West-Vlaamse Intercommunale zo’n initiatief vorm geven. Voorlopig kreeg ik van hen jammer genoeg geen antwoord op mijn voorstel.