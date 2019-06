Crisisopvang voor kinderen in kinderdagverblijf ’t Sporrewaan GUS

12 juni 2019

11u35 0 Veurne Vier kinderen die door een moeilijke thuissituatie crisisbegeleiding nodig hebben, kunnen voortaan terecht in het Veurnse kinderdagverblijf ’t Sporrewaan. De Brugse vzw CKG Sint-Clara zet medewerkers in om de nacht- en weekendopvang te garanderen.

“Sint-Clara gebruikt de ruimte van het kinderdagverblijf ’t Sporrewaan om vier residentiële opvangplaatsen aan te bieden aan jonge kinderen”, licht directeur Melissa Verstraete van de vzw Kinderdagverblijven Veurne toe. De crisisopvang kreeg de naam De Viooltjes mee. “Er is één plaats toegekend die na doorverwijzing van het crisismeldpunt West-Vlaanderen kan ingevuld worden door kinderen tot twaalf jaar. Er is daar een begeleiding van 28 dagen aan gekoppeld. Daarnaast kunnen we drie kinderen opvangen die door een verregaande verontrusting niet langer in hun gezin kunnen blijven. Het gaat om kindjes van nul tot drie jaar. Voor hen is onmiddellijke opvang nodig. Op een korte termijn van drie maanden willen we naar een stabiele oplossing toe werken. Sint-Clara zet vier leefgroepmedewerkers in voor de nachtopvang tijdens de week en de opvang tijdens het weekend. Tijdens de week gaan de kinderen overdag naar de kinderopvang ’t Sporrewaan of de kleuterschool ’t Regenboogje. Er is ook een gezinsbegeleider en een psychologe om de gezinnen te begeleiden. We kiezen voor maximaal vier kinderen zodat we uitstappen kunnen organiseren. We willen ook zo dicht mogelijk aanleunen bij een ‘normaal gezinsgebeuren’.”