Composthoop plots in brand langs Toekomstlaan Jelle Houwen

03 juli 2019

16u27 0

De brandweer van Oostduinkerke moest woensdag kort na de middag uitrukken naar de Toekomstlaan, het gedeelte op het grondgebied van Veurne vlak bij de afritten van de E40. Daar hadden voorbijgangers plots een rookpluim opgemerkt. Het bleek om een hoop compost of groenafval te gaan die plots in brand was gevlogen. De oorzaak is onduidelijk maar ligt allicht bij de aanhoudende droogte. De brandweer had het vuur snel onder controle.