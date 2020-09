Collegejongeren starten het schooljaar in een nieuwe vleugel met zes klassen en een atrium Gudrun Steen

01 september 2020

17u03 1 Veurne Het was toch een beetje feest dinsdagochtend in het College in Veurne. Een officiële opening kan nog niet maar de eerstejaars mochten de onthaaldag in een nieuwe vleugel beleven.

Op de eerste verdieping zijn er vier ruime klaslokalen ingericht. Op het gelijkvloers sluiten de twee grote klassen aan op de overdekte binnenplaats met een zittribune. Beide lokalen en het atrium vormen samen één grote polyvalente ruimte geschikt voor bijvoorbeeld oudercontacten of voordrachten. Er is ook een ruime fietsenstalling. Leuk detail is dat de architecten van de nieuwe vleugel Niek Capoen en Pieter Vandendries zelf oud-leerlingen zijn van het college. Het was haasten om alles op tijd klaar te krijgen maar de deadline is gehaald. Vrijdag pas werden de meubels geleverd. De eerstejaars hielden op dinsdag 1 september hun onthaaldag in de nieuwbouw. Vanaf woensdag starten de lessen er.