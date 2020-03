College Veurne al van vrijdagmiddag dicht: leerling besmet Bart Boterman

13 maart 2020

17u21 133 Veurne Het College van Veurne heeft alle leerlingen vrijdag om 12 uur al vroegtijdig naar huis laten gaan, toen bekend werd dat een van de leerlingen besmet is met het coronavirus. Dat heeft de schooldirectie bekend gemaakt via Smartschool.

De lessen in alle scholen worden sowieso vanaf maandag al opgeschort na een ministerieel besluit. Bij het College Veurne werden de schooldeuren eerder al gesloten. “Een beslissing die we in eer en geweten hebben genomen om verdere besmetting tegen te gaan. De kans bestaat dat er nog leerlingen besmet zijn. De leerling in kwestie ondergaat een contactonderzoek bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, om na te gaan met wie de leerling allemaal nauw contact had. Op basis daarvan zal het agentschap verdere maatregelen nemen”, zegt directeur Christof Desloovere.

“De school is de komende weken sowieso dicht. Er is opvang voor leerlingen die niet alleen thuis kunnen blijven. In een middelbare school zoals de onze is dat slechts een klein percentage van de leerlingen”, aldus de directeur.