Club Paviljoen, voor aanstormend talent, viert eerste verjaardag GUS

17 oktober 2019

12u17 3 Veurne Talentvolle Belgische bands een podium geven, dat is het opzet van Club Paviljoen in Veurne. Door het succes van vorig jaar start de tweede editie op vrijdag 25 oktober.

“Cijfers hebben we niet bijgehouden maar na een kalme start vorig jaar kende het publiek wel de weg naar het Spaans Paviljoen waar de optredens plaatsvinden”, zegt cultuurschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “Vorig jaar nodigden we in totaal zeven bands uit en die genoten na hun passage in Veurne wat bekendheid. Zo weten we dat OUTER zijn eerste album heeft uitgebracht, The Starlings in de hitparades staan en Bosum airplay krijgt op Studio Brussel. De ‘Pingpongclub’ en ‘Bronce’ zijn twee indie-rockbands die de tweede editie op vrijdag 25 oktober op gang mogen trekken. De volgende Club Paviljoen staat gepland op 20 december met optredens van de elektronische bands ‘Twofvce’ en ‘Fortress’.” De toegang is gratis. De deuren en bar zijn open vanaf 19 uur. Info: www.clubpaviljoen.be.