Christian en Gina runnen 40 jaar hotel Croonhof. Restaurant gesloten maar groepen blijven welkom om culinair te genieten GUS

19 december 2019

13u21 5 Veurne Chistian Melis en Gina Davi, beide 63 jaar, zijn net vier decennia de gezichten van hotel Croonhof in het centrum van Veurne. Ondanks hun leeftijd bruist het koppel van de energie. Hun restaurant hebben ze wel gesloten behalve voor groepen.

Een kleinschalig restaurant is al altijd de droom geweest van Christian en Gina. “Ons oog viel 40 jaar geleden op een oud leegstaand herenhuis uit de veertiende eeuw dat te koop stond. We startten met een restaurant en breidden dat uit met een hotel toen we het huis van onze buren erbij konden kopen. Daarin bouwden we ook een orangerie en kleine tuin. Vandaag zijn we trots op ons driesterrenhotel met veertien kamers die we dit jaar hebben vernieuwd. Ook onze gevel kreeg een opknapbeurt. Intussen zijn de kinderen het huis uit en ontvangen we nog graag onze bezoekers voor het hotel. De keuken en het restaurant staan enkel open voor groepen van twaalf tot zestig personen. Zo verzorgen we familiefeesten, walking diners, feestjes en banketten. Elke eerste en derde donderdag van de maand pakken we ’s middags uit met een seniorenmenu.”