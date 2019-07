Celstraf met uitstel voor vernielen toilet in politiecel Jelle Houwen

03 juli 2019

09u43

Een man uit Veurne heeft drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete wegens zinloos geweld op straat en het vernielen van een toilet. Politiezone Spoorkin heeft zich burgerlijke partij gesteld in de rechtbank van Veurne in de zaak tegen J.A. en werd intussen betaald. Die man uit Veurne vernielde op 27 augustus vorig jaar in een zware woedevlaag het toilet in de politiecel van de zone. De man vernielde de toiletpot en beschadigde enkele tegels. Hij was kort voordien aangehouden toen hij ook al buiten zijn zinnen reageerde in de Zuidstraat. De man was er openbaar dronken, stak er een scheldtirade af omdat iemand stokken gooide naar zwerfkatten en duwde een vrouw die passeerde zomaar tegen de grond. De man is geen onbekende voor het gerecht want momenteel loopt nog een onderzoek tegen hem wegens brandstichting. De man zelf heeft een alcoholprobleem waarvoor hij zich laat begeleiden. Hij moet zich aan voorwaarden houden.